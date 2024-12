Kā piemēru varu minēt Latvijas laikmetīgās mākslas infrastruktūru, kura joprojām atpaliek no daudzām citām Eiropas valstīm. Trūkst laikmetīgās mākslas muzeja un Latvija salīdzinoši mazāk kā mūsu kaimiņvalstis tiek pārstāvēta starptautiskos mākslas festivālos un cita veida notikumos. Tie ir politiski lēmumi. Tajā pašā laikā valstī nav arī attīstītas galeriju kultūras, kas norāda uz samērā mazu mākslas patēriņu komerciālā izpratnē, proti, mākslas darbu iegādē un kolekciju veidošanā. Taču tas, ka šobrīd mākslas infrastruktūras sektorā valstiskā līmenī atpaliekam no pārējām Baltijas un Eiropas valstīm, drīzāk ir signāls tieši privātajam sektoram, ka pastāv iespēja aktīvi iesaistīties un veicināt izaugsmi šajā jomā. Apgalvojums par pārfinansētu kultūru Latvijā ir nepatiess, kas ir veidojies vairāku iemeslu dēļ, bet galvenokārt – neprecīzi interpretējot datus.

Mēs allaž varam raidīt pārmetošus izteikumus par to, kā tiek veidots valsts budžets un cik liels finansējums tiek atvēlēts laikmetīgās kultūras atbalstam un infrastruktūras izveidei valstī. Tomēr tas ne vienmēr nesīs augļus. Privātā finansējuma ieguldījumi var papildināt jau esošo valsts atbalstu, sniedzot iespēju realizēt projektus, kas citādi paliktu nerealizēti. Uzņēmumi, kas izvēlas investēt radošajās iniciatīvās, veicina jauno talantu attīstību, inovatīvus risinājumus un kultūras pieejamību plašākai sabiedrībai. Tas ir arī labs veids, kā stiprināt uzņēmumu sociālo atbildību, uzlabot tā sabiedrisko tēlu, arī izglītot un iesaistīt savus darbiniekus. Piekrītu, ka atbalsta sniegšana jeb ziedošana no privātā sektora puses būtu jāiespējo valstij, taču kā uzņēmēji mēs paši varam virzīt ziedošanas tradīciju trajektorijā, kas ļautu mums kā sabiedrībai un valstij būtiski attīstīties. Saikne starp uzņēmumiem un sabiedrisko labumu būtu jāatjauno.

Novembra beigās Latvijas Mākslas akadēmijā tika organizēta diskusija "Latvijas laikmetīgās mākslas nākotne: Jaunā mākslinieku paaudze un mecenātisma loma tās atbalstā", kurā uzaicinātie eksperti runāja par to, kā mecenātisms varētu stiprināt laikmetīgās mākslas nākotni Latvijā. Nestabilais vietējais mākslas tirgus būtiski ietekmē mākslinieku, it sevišķi jauno mākslinieku, iespējas attīstīt savu karjeru. Lai arī pēdējos gados Latvijā parādās jaunas galerijas, kas pievēršas jaunajiem un mazāk zināmajiem māksliniekiem, ierobežotais mākslas patērētāju loks rada situāciju, kurā darbi bieži vien tiek izstādīti, bet ne iegādāti. Šāda situācija kavē gan mākslinieku, gan pašu galeriju attīstību. Lielākoties galerijas noturas, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, jo ieņēmumi no pārdotajiem darbiem parasti nav pietiekami, lai nodrošinātu to ilgtspējīgu darbību. Turklāt mākslai ne vienmēr jābūt komerciāli pievilcīgai – arī eksperimentālajai mākslai ir būtiska loma kultūras attīstībā.