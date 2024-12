Raidījums vēsta, ka ķīniešu delegācija pirms mēneša ieradusies Saeimā, kur tikusies ar vairākiem Latvijas parlamentāriešiem no sadarbības grupas ar Ķīnas parlamentu. Vairums no viņiem gada sākumā arī bija devušies pretrunīgi vērtētajā Pekinas sponsorētajā braucienā uz šo lielvalsti.

Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) uz raidījuma jautājumu, kas šo vizīti organizē, atbildēja: "Godīgi sakot, es nezinu. Man liekas, ka tas piedāvājums nāca no Ķīnas vēstnieka, bet, godīgi sakot, es neesmu pārliecināts", savukārt deputāte Ilze Stobova (LPV) raidījumam akcentēja, ka šī tikšanās bijusi "iepazīšanās un informācijas apmainīšanās". Viņu partijas biedre Ramona Petraviča raidījumam atzinusi, ka tikšanās laikā demonstrēta "prezentācija par Tibetu, par to, kā Tibeta ir attīstījusies laika gaitā un kāda izskatās šobrīd. Nekādi politiskie jautājumi netika pārrunāti".

Centrāleiropas institūta Āzijas studijām izpilddirektors Matejs Šimalčiks raidījumam paudis uzskatu, ka "mēs redzam, ka šī ir Tibetas Starptautiskās kultūras asociācijas un Ķīnas Tibetoloģijas pētniecības centra delegācija. Tie nav cilvēki, kas Tibetas pētniecībā būtu pilnīgi brīvi no ideoloģijas ietekmes. Līdz ar to es nevaru iedomāties, kā viņi var pasniegt pilno stāstu par notiekošo Tibetā. To redzam arī no otras puses, kad Ķīna aicina Rietumu politiķus apmeklēt Tibetu, tā patiesībā ir vienkārši Potjomkina sādžas prezentācija".