Koncerti Rīgas Domā

Ceturtās adventes un Ziemassvētku koncerti koncertzālē "Ave Sol"

Festivālā "Eiropas Ziemassvētki" uzstāsies Daniils Bulajevs un Agnese Egliņa

Pasākumi Tallinas ielas kvartālā, Kaņepes kultūras centrā un parkos

Ziemassvētkos visi aicināti uz rīta noskaņu ballēm pilsētas apkaimēs kopā ar Ilonu Bageli un Vairi Nartišu. 23. decembrī no pulksten 11 līdz 11.35 mākslinieki uzstāsies pie Rīgas Zooloģiskā dārza, no pulksten 13 līdz 13.35 viņus varēs satikt Ziemeļblāzmas parkā, bet 24. decembrī no pulksten 11 līdz 11.35 Bolderājā, Stūrmaņu ielā un no pulksten 13 līdz 13.35 Arkādijas parkā.