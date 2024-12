Valsts septiņu privāto muzeju atbalstam ir nolēmusi piešķirt 327 000 eiro, bet atvēlētās summas ir mazākas nekā tika lūgtas.

Kā informēja Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) pārstāve Ilona Skuja, programmā "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts" kopumā atbalstā sadalīti 450 000 eiro, no kuriem lielākā daļa – 327 000 eiro – aizies septiņiem privātajiem akreditētajiem muzejiem.

Privāto muzeju atbalstam VKKF padome bija rezervējusi finansējumu 240 000 eiro apmērā, bet pēc pieteikumu izvērtēšanas šiem muzejiem piešķirtais kopējais finansējums sasniedzis 327 000 eiro.

VKKF Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Una Sedleniece skaidro, ka 2025. gadam Kultūras mantojuma nozarē izskatīti 19 projektu pieteikumi, kuros kopumā tika lūgts 863 532 eiro atbalsts, tostarp septiņu privāto muzeju kopējā pieteikumi summa sasniedza 639 282 eiro. Ar daļēju līdzfinansējumu atbalstīti 15 projektu pieteikumi par kopējo summu 450 000 eiro.

Muzeja "Ebreji Latvijā" darbības atbalstam piešķirti 15 000 eiro no prasītajiem 34 800 eiro, biedrības "Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs" darbībai no 2023. līdz 2025. gadam iezīmēti 50 000 eiro no prasītajiem 89 502 eiro. Savukārt Ziedoņa muzeja pamatdarbība no 2025. līdz 2027. gadam paredzēti 80 000 eiro, lai gan muzejs tika lūdzis piešķirt 159 110 eiro.

Žaņa Lipkes memoriāla darbībai un muzeja krājuma saglabāšanai no 2025. līdz 2027. gadam piešķirti 100 000 eiro no projektā lūgtajiem 113 671 eiro, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība no 2025. līdz 2027. gadam tiks atbalstīta ar 50 000 eiro no prasītajiem 87 400 eiro.

Kalnciema muzeja darbības nodrošināšanai no 2025. līdz 2027.gadam piešķirti 19 000 no lūgtajiem 19 800 eiro. Kā atzīmē VKKF, Latvijas Mākslinieku savienības projekts "Latvijas Mākslinieku savienības muzeja darbības atbalsts" ir atbalstīts Vizuālās mākslas nozares nevalstisko organizāciju (NVO) konkursā. No pieprasītajiem 77 600 eiro VKKF šim mērķim novirzīs 13 426 eiro.

Kultūras mantojuma nozares profesionālo NVO programmā nošķirti no atbalsta, kas piešķirts privātiem akreditētiem muzejiem, VKKF ar 3000 eiro atbalstījis biedrības "Popes muiža" darbību, 20 000 eiro novirzīs biedrības "Cēsu mantojums" administratīvās kapacitātes stiprināšanai, vēl 8000 eiro iezīmēti biedrības "Oleru muiža" darbības atbalstam.

Savukārt ar 20 000 eiro atbalstīs Baltijas muzeoloģijas veicināšanas biedrības darbību no 2025. līdz 2027. gadam, 15 000 eiro piešķirti biedrības "Creative Museum" darbības atbalstam un kapacitātes stiprināšanai no 2025. līdz 2027. gadam.

Latvijas Arheologu biedrības darbība no 2025. līdz 2027. gadam atbalstīta ar 9000 eiro, Latvijas Restauratoru biedrība – ar 22 000 eiro, biedrības "Icomos Latvija" kapacitātes stiprināšanai un darbības atbalstam līdz 2027.gadam iezīmēti 17 000 eiro, savukārt Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas atbalstam no 2025. līdz 2027. gadam paredzēti 22 000 eiro.

Skuja pauda, ka ekspertu komisija vērtēja organizāciju darba rezultātus iepriekšējā periodā, iecerēto aktivitāšu nozīmību kultūras mantojuma nozares kontekstā, kā arī organizāciju līdzšinējo pieredzi un spējas savas ieceres īstenot. Privāto akreditēto muzeju projektu pieteikumos papildus vērtēta muzeja pamatfunkciju izpilde un atbilstība muzeju akreditācijas prasībām.

Vairāki privātie akreditētie muzeji pirms naudas sadales pauda neapmierinātību, ka finansējumu to darbībai turpmāk nepiešķirts Kultūras ministrija, nododot šo uzdevumu VKKF.

KM aicināja VKKF padomi lemt par programmas paplašināšanu profesionālo NVO atbalstam kultūras mantojuma nozarē, nosakot, ka tajā tiek paredzēts papildu finansējums un projektus var pieteikt arī akreditētie privātie muzeji.

Kā iepriekš informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, tas darīts, lai izskaustu vēsturiskus, politiskus lēmumus, ar kuriem finansējums valsts budžeta veidošanas procesā iepriekšējos gados piešķirts atsevišķiem privātajiem muzejiem.

