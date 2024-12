Portāla "Delfi" sadaļā "Kultūra" 2024. gada laikā tika nopublicēti vairāk nekā 2000 rakstu. Ziņas, apkopojumi, intervijas, recenzijas, pārdomas, viedokļi, reportāžas un apskati. Ko no padarītā visvairāk lasīja un skatīja "Delfi" auditorija? Likām lietā datus un tie nemelo – turpmākajā rakstā 10 visvairāk lasītās tēmas (plus daži publikai sevišķi mīļi raksti) "Delfi Kultūrā" 2024. gadā.

Iespējams, pats skaļākais skandāls pašmāju rokmūzikā 2024. gadā ir saistāms ar smagsvaru "Līvu" vārdu un zīmolu. Par to tiesisku cīņu uzsāka viens no grupas "Līvi" dibinātājiem, bijušais dalībnieks Juris Pavītols, reģistrējot preču zīmi "Līvi" kā savu īpašumu. Pašreizējie "Līvi" ar Ainaru Virgu priekšgalā to ir apstrīdējuši. Ņemot vērā "Līvu" 50 gadu ilgo vēsturi un nozīmi Latvijas vēsturē, nav arī pārsteigums, ka "Delfi" auditorijas interese par šo tēmu 2024. gadā bija nemainīgi augsta.