"Straumes" saņemtais "Zelta globuss" izlikts publiskai apskatei, to "apsargā" kaķi

No 2025. gada 21. līdz 28. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja trešā stāva vestibilā būs unikāla iespēja redzēt animācijas filmai "Straume" piešķirto "Zelta globusa" statueti, vēsta muzeja pārstāvji. Turklāt balvai ir īpaši "apsargi" – kaķu statuetes.

"Zelta globusa" balvas piešķir Holivudā akreditētie ārvalstu preses žurnālisti. Vērtējot 2024. gada filmas no visas pasaules, balsojumā piedalījās vairāk nekā 300 žurnālistu no 80 valstīm. Balvu filmas "Straume" režisoram Gintam Zilbalodim, ar kuru kopā uz skatuves bija arī producenti Matīss Kaža un Rons Diānss (Ron Dyens, Francija), pasniedza leģendārais aktieris Harisons Fords (Harrison Ford).