"Zelta globuss" piesaista plašu interesentu loku; Mākslas muzeju "gāž apkārt"

Ziņots, ka no 2025. gada 21. līdz 28. janvārim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja trešā stāva vestibilā būs unikāla iespēja redzēt animācijas filmai "Straume" piešķirto "Zelta globusa" statueti, vēsta muzeja pārstāvji. Turklāt balvai ir īpaši "apsargi" – kaķu statuetes.

"Latvijas skatītājam šajā gadumijā bija daudz prieka. Uz publiskā telpā dominējošā vispārējā nomācošā fona par mums latviešiem kā neveiksminiekiem ar arvien lielāku intensitāti uzmirdzēja informācija par Ginta Zilbaloža animācijas filmas "Straume" starptautiskajiem panākumiem, kas šobrīd kulminējuši ar "Zelta globusa" balvu. Laimes sajūtu vēl pastiprina lieliskā filmas galvenā varoņa izvēle – kaķis, tik ļoti mīlams, labestīgs un mācīties sadarboties gribošs, ļaujot tradīciju pavedienam aizvīties arī līdz Kārļa Skalbes kanoniskajam pasaku tēlam. Savukārt mākslinieciskajā risinājumā īpaša uzmanība pievērsta filmas vizuālajai valodai, kur saskatām Jaņa Rozentāla mākslas skolas mācību procesā gūto zināšanu un prasmju nozīmi un tālāko ietekmi uz Ginta Zilbaloža radošo darbību. Prieka un lepnuma sajūtas uzturēšanai piedāvājam iespēju izmantot muzeja publisko telpu un interesentiem parādīt "Zelta globusa" balvas statueti. Nacionālā lepnuma apliecinājums Nacionālajā mākslas muzejā," filmas panākumus komentē LNMM direktore Māra Lāce . "Zelta globusa" balvas piešķir Holivudā akreditētie ārvalstu preses žurnālisti. Vērtējot 2024. gada filmas no visas pasaules, balsojumā piedalījās vairāk nekā 300 žurnālistu no 80 valstīm. Balvu filmas "Straume" režisoram Gintam Zilbalodim, ar kuru kopā uz skatuves bija arī producenti Matīss Kaža un Rons Diānss (Ron Dyens, Francija), pasniedza leģendārais aktieris Harisons Fords (Harrison Ford).