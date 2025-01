"Straume" kļuvusi par Latvijas kinoteātros visvairāk apmeklētāko filmu

Filmu "Straume" joprojām iespējams noskatīties visos lielākajos Latvijas kinoteātros, īpaša "otrreizējā" aktivitāte sākusies arī Latvijas novados, norāda NKC. No 1. marta filma būs pieejama vietnēs "Tet+" un "LMT Viedtelevīzijā".

Tikmēr Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā, kur izstādīta Zilbalodim pasniegtā "Zelta Globusa" balva, nedēļas laikā to aplūkojuši vairāki tūkstoši interesentu, radot arī ievērojamas rindas, tāpēc publiskā apskate pagarināta līdz 30. janvārim.

"Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".