Turpinās Vāgnera nama atjaunošanas darbi; Zaiga Gaile par vēsturi un vīziju

"Visu laiku tika uzturēta leģenda, ka teātra zāle iebūvēta vecā spīķerī. Noņemot sienu apmetuma kārtas, nonācām līdz ķieģeļu mūriem, kas divās zāles sānu fasādēs uzirdināti ar ritmiski izvietotām logu ailām ar arkām. Neticamā kārtā atradās viens aizmūrēts oriģinālais logs labā stāvoklī, un to eksponēsim atjaunotajā ēkā. Ja tas ir sākotnējais spīķeris, kāpēc tam ir tik daudz logu? Projekta pētnieks arhitekts Ilmārs Dirveiks izvirza hipotēzi, ka nebija nekāda spīķera – sākotnējā zāle būvēta jauna ar izgaismotām sānu galerijām, no kurām nokļūst zāles trīs līmeņos. Līdzīgi kā Latvijas Nacionālajā operā. Tādā gadījumā zāle bija šaura un saspiesta, un grūti ticēt aprakstiem, ka tajā varēja ietilpt 500 skatītāji. Kaut gan daudzi avoti apraksta sliktos apstākļus – publikai trūka gaisa un vēdīja smakas, dziedātājiem uz skatuves bija auksti un bieži saaukstējās. Interesanti, ka skatuves aizmugurē arī ir lielas ailas ar arkām, kas liek domāt, ka dekorācijas tika piegādātas un mākslinieki uznāca no aizmugures, acīmredzot no kādas blakus mājas," Vāgnera teātra pagātnes atklājumus stāsta Gaile.