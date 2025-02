Foto: "Straumes" kaķis dižojas uz vides objekta Rīgas centrā

Līdz ar jaunas nedēļas sākumā, galvaspilsētas centrā, Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa, vides objektu – Rīgas burtus – papildinājis kaķis no Ginta Zilbaloža animācijas filmas "Straume".

"Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".