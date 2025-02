Rīgas cirks šopavasar piedāvās trīs izrādes

Šajā pavasarī Rīgas cirks skatītājiem piedāvā trīs izrādes. Divas no tām – "Ákri" un "Languages" – ieradīsies no Katalānijas, savukārt trešā būs Lielajai mūzikas balvai nominētā muzikālā izrāde "Nevaru ciest, ka viņi ēd tik skaļi".

Idejas autors ir akrobāts Manels Ruzess Mureto (Manel Rosés Moretó), kurš stāsta, ka "Ákri apvieno akrobātiku ar aktiermeistarību, klaunādes tehniku. "To veidojot, es sev uzdevu jautājumus – kā mēs pārvietojamies no vienas vietas uz otru? Vai mēs varam transformēties, nepārstājot darīt to, ko darām?"

Savukārt 31. marta un 1. aprīlī Rīgas cirkā būs skatāma muzikālā cirka izrāde "Nevaru ciest, ka viņi ēd tik skaļi". Šī krāsainā mākslu laboratorijas "CirqueMusique" izrāde jauniešiemvērš uzmanību uz to, kā pusaudži reflektē par apkārtējo pasauli. Sadzīviskie sīkumi piepilda lielāko daļu mūsu ikdienas, bet pusaudžu vecumā ierastās un pazīstamās lietas nereti izraisa konfliktus ar apkārtējiem – par to, ka kāds pārāk skaļi ēd, velk drēbes kaitinošā krāsā vai tur pildspalvu citādāk kā mēs gribētu. It kā muļķīgi, bet katrs no mums ir bijis situācijā, kad šādi sīkumi izprovocē uz pārspīlētu rīcību vai domām.