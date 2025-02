Lolita Tomsone: Pastāvīgs kā Midsomeras ainava – detektīvs Bārnabijs Rīgā

Mēs ar draudzenēm izvilkām laimīgās loterijas biļetes. LTV studija bija skatītāju pilna, ieradušies pat jaunieši, lai gan man šķita, ka "Midsomeras slepkavības" ir kas tāds, ko skatās vecāki cilvēki pirms aizmigšanas. Viens bērns jautājumu un atbilžu daļā līksmi sauca, ka šis ir labākais veids, kā pavadīt savu dzimšanas dienu. Režisore un kultūras žurnāliste Adriāna Roze mūs mazliet aizdomīgi aplūkoja, lai noskaidrotu, vai mēs te esam sanākuši vairāk kā detektīvi vai tomēr noziedznieki. Visādi varēja būt. Es par savu jautājumu ieguvu divas Midsomeras tējas paplātes ar ainu no "Slepkavības Āpšu līcī" ("The Killings at Badger’s Drift"). Vai seriālā kāds tiek nomušīts ar smagu sudraba paplāti? Man šķiet, ka ne, bet tieši tajā sērijā kapu kantora bālais jauneklis ar savu māmuļu ēda kūku laiviņas un angļu sviestmaizes, raidot visapkārt lišķīgu augstprātību un izsekojot kaimiņu noslēpumaino dzīvi. Ilgi gan viņi abi tur kūkas neēda, pienāca viņu gals.