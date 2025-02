"Auļi" un "Vektors" ar deju lieluzvedumu "Aiz ko garš pavasar’s?" uzsāks Latvijas turneju

Režisors Reinis Suhanovs jaunradē izmantojis Edvarta Virzas poēmas "Straumēni" vienu no daļām – "Pavasaris". "Virza ideālistisko lauku sētu apraksta jau dzīvodams pilsētā, tātad no modernā cilvēka skatu punkta. Daudz no šī darba varam paņemt sev, jo gan kā valsts, gan kā tauta joprojām esam saistīti ar savas zemes procesiem, likumiem un svētību," tā par dramaturģisko aktualitāti saka režisors.