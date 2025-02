Vai muzeji gatavi krīzes situācijām? Kā "X stundai" gatavojas Cēsīs un Limbažos

Dažādas krīzes situācijas var skart ikvienu, arī kultūras iestādes. Lai saglabātu nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu ne tikai kara apstākļos, bet arī dabas katastrofu, ugunsgrēku un citu ārkārtas situāciju gadījumā, Latvijas muzeji pēc Kultūras ministrijas aicinājuma sākuši izstrādāt īpašus sarakstus ar krājuma priekšmetiem, kas krīzes gadījumā būtu glābjami prioritāri. Vienlaikus vairāki muzeji ir apzīmēti ar patvertnes zīmi, norādot, ka to telpas var kalpot arī kā drošas vietas iedzīvotājiem.

Dace Tabūne, Cēsu muzeja galvenā krājuma glabātāja, stāsta: "Cēsu muzejā ir viena no nopietnākajām karoga vēstures ekspozīcijām, jo mēs pamatoti lepojamies ar to, ka Cēsis ir Latvijas karoga dzimtene. Pirmo reizi rakstītajos avotos, Atskaņu jeb Rīmju hronikā, minēts, ka 1279. gadā ar sarkanbaltsarkanu karogu no Cēsīm devās karavīri Zobenbrāļu ordeņa pavadībā."