Uz Lielās mūzikas balvas ceremoniju Liepājā norīkots papildu vilciens

Svētdien, 23. februārī, uz un no Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas Liepājā norīkoti papildus vilcienu reisi, portālu "Delfi" informē Sabiedriskā transporta padomes (STP) pārstāve Sanita Heinsberga.

Šāds lēmums pieņems, pamatojoties uz Kultūras ministrijas lūgumu nodrošināt papildu reisus uz un no Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju, kas notiks Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars". STP ir apstiprinājusi šādas izmaiņas dzelzceļa maršrutā Rīga – Liepāja: svētdien, 23. februārī norīkots vilciens Nr.725 pulksten 9.50 no Rīgas un svētdien, 23. februārī norīkots vilciens Nr.726 pulksten 20.15 no Liepājas.