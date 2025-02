Uzsākti izstāžu zāles "Arsenāls" atjaunošanas darbi; finansējums – vairāk nekā 17 miljoni

Saskaņā ar laika plānu, šobrīd notiek demontāžas darbi un tiek izstrādāts esošā būvprojekta dokumentācijas digitāls modelis, izmantojot BIM metodoloģiju un veicot nelielus uzlabojumus iepriekš PS "AD Spatium" izstrādātos būvprojekta risinājumos. Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar PS "P un S Būvniecība" par līgumcenu 12 860 293,36 eiro bez PVN (PVN 2 700 661,61 eiro). Būvdarbus paredzēts noslēgt 2027. gada nogalē. Projekta finansējums ir 17 744 108, 06 eiro ar PVN, no kuriem 15 082 491,85 eiro ES finansējums.

Lai uzlabotu pieejamību, projekts ietver arī Torņa ielas pārbūvi posmā no Jēkaba ielas līdz Arsenāla ielai, tajā skaitā ārējo lietus ūdeņu sistēmas pieslēgšanu centrālai lietus ūdens novadīšanas sistēmai, kā arī labiekārtot sānpagalmu starp Saeimas un Arsenāla ēkām, to bruģējot ar betona bruģakmeni. Torņa ielas pārbūves darbi veicinās ceļu un ietvju kvalitātes uzlabošanu, padarot piekļuvi izstāžu zālei ērtāku un drošāku visiem apmeklētājiem.

Izstāžu zāles "Arsenāls" pārbūves un restaurācijas projekts tiks finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus".

Izstāžu zāle "Arsenāls" ir klasicisma arhitektūras paraugs un atjaunošanas projekts ir daļa no Kultūras ministrijas virzītā normatīvā regulējuma unikālu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas atrodas pilsētbūvniecības piemineklī "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" un vienlaicīgi UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā. Šī projekta ietvaros plānots attīstīt piecus objektus Rīgas vēsturiskajā centrā – Lielo ģildi, izstāžu zāli "Arsenāls", Vaļņu ielu un tās apkārtni, Daugavas gāti, kā arī izveidot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Rīgas pilī.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle "Arsenāls" izvietota nozīmīgā arhitektūras piemineklī – 19. gadsimta sākumā krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēkā jeb arsenālā, kas pielāgots muzeja funkcijām. Celtnes sākotnējā projekta autors ir arhitekts Johans Eduards de Vite. Nedaudz vēlāk projekts tika papildināts ar Jūliusa Ādolfa Špacīra ierosinājumiem, bet 1828. gadā Sanktpēterburgas arhitekti Aleksandrs Nellingers un muitas resora arhitekts Ivans Lukīni izstrādāja galīgo variantu, un 1832. gada novembrī notika ēkas oficiālā nodošana. Arsenāla ēka visos laikos tikusi izmantota kā noliktava. 1920.–1930. gados tā kalpoja par karaspēka mantu glabātavu. Pēc Otrā pasaules kara Padomju armijas resors to izmantoja mantu, preču noliktavām un karaskolas vajadzībām. 1980. gadu vidū ēku pārņēma Kultūras ministrija, nododot to mākslas muzeja izveidošanai. 1989. gada 1. janvārī pēc 20. gadsimta otrās puses mākslas kolekcijas pārvietošanas no Krišjāņa Valdemāra ielas nama šeit darbu sāka mākslas muzejs "Arsenāls".