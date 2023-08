Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālā "Re Rīga!" šogad galvenā uzmanība veltīta klaunādes, objektu manipulācijas un žonglēšanas izrādēm, "Delfi" informē festivāla rīkotāji. Festivāls norisināsies no 15. līdz 20. augustam Rīgas cirkā un Vērmanes dārzā.

Kā ierasts, festivāla programmā iekļautas gan maksas, gan bezmaksas, gan ģimenes, gan pusaudžiem un pieaugušajiem domātas izrādes. Šoreiz viesi nākuši no dažādiem pasaules reģioniem – Spānijas, Francijas, Zviedrijas, Somijas, Argentīnas un Baltijas valstīm.

Apvienības "Kapsel" (Zviedrija) izrāde "Aparāts" pievērsīsies eksperimentiem laikā un telpā – optiskajiem brīnumiem un ikdienišķu objektu pārvērtībām. Objektu manipulācija un sadzīves (galvenokārt virtuves) rīki būs sastopami arī asprātīgi ritmiskajā Federiko Menini (Argentīna/Spānija) izrādē "Oyun" ("Spēle"). Festivāla programmā iekļauta arī "Cie Monad" (Francija) meditatīvā izrāde "Yin Zero", kurā ietvertas atsauces uz sūfiju kultūru.

Viena no festivāla kulminācijām būs pieaugušo auditorijai paredzētā apvienības "Los Galindos" (Katalonija) melnā humora izrāde "Beigts no smiekliem" – asprātīga tiesas prāva, kurā kāds no komiķiem tiek tiesāts par skatītāja nosmīdināšanu līdz nāvei.