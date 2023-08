Ekskursijas laikā apmeklētājiem būs iespēja, izstaigājot Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeju, uzzināt par Rūdolfa Blaumaņa gaitām Rīgas Latviešu teātrī, kā arī rakstnieka ikdienas dzīvi Jaņa Rozentāla mājoklī. Kā norāda MMA speciālisti, jau no jaunības dienām rakstnieks regulāri apmeklēja Rīgas Latviešu teātrī, lai sagatavotu recenzijas laikrakstam "Zeitung für Stadt und Land". Vēlāk seko paša lugu iestudējumi uz teātra skatuves. 1907. gadā Blaumanis tika izvirzīts par vienu no diviem kandidātiem uz Rīgas Latviešu teātra direktora amatu. Sīvā cīņa beidzās ar veiksmīgu iznākumu abiem kandidātiem.

20. gadsimta sākumā Alberta ielas 12. nama 9. dzīvoklis bija gleznotāja Jaņa Rozentāla un viņa sievas, somu dziedātājas Ellijas Forseles-Rozentāles ģimenes mājoklis. Neilgu laiku kā apakšīrnieks kādā no plašā dzīvokļa istabām mitinājās arī rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Vasaras tematisko ekskursiju un priekšlasījumu ciklā piedāvājam vairāk uzzināt par dažādiem Rozentāla un Blaumaņa biogrāfijas un daiļrades aspektiem, par to, kādas izmaiņas laika gaitā piedzīvojusi Alberta iela un kur vēl Rīgā ir vietas, kas saistītas ar Jani Rozentālu un Rūdolfu Blaumani. Dažas no ekskursijām noritēs muzejā, bet dažas vedīs arī ārpus telpām pilsētas ielās.