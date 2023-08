Eirovīzijas uzvarētāji no Ukrainas – 'Kalush Orchestra' Doma laukumā

Jāatgādina, ka arī vēlāk, dienas gaitā uz šīs skatuves gaidāmi vairāki koncerti, gan cirka priekšnesumi. Pulksten 15.15 uzstāsies grupa "The Sound Poets", pulksten 17.30 – grupa "Carnival Youth", bet pulksten 19 gaidāms Zemessardzes orķestra un solistu priekšnesums.

Pievērs uzmanību karogiem!

Kā daļa no septītās Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles Vecrīgā tiks realizēta vides instalācija "Karogu iela". Tā savienos divas vēsturiskas ēkas: Mākslas muzeju "Rīgas Birža" un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju. Ierastajā pilsētvidē tiks ienests simbolisks akcents, kas aicina aizdomāties par globālām pārmaiņām pasaulē un mūsu lomu tajā.

Tāpat 19. augustā Rīgas dzimšanas dienas svinībām pievienosies Vecrīgā esošie muzeji, aicinot aplūkot gan to pastāvīgās ekspozīcijas, gan piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs.

"Drosmes un prieka dziesmas" popzvaigžņu un operas mākslinieku izpildījumā

Rīgas dzimšanas dienas kulminācija būs svētku noslēguma koncerts "Drosmes un prieka dziesmas" Doma laukumā. Koncertā piedalīsies dažādi populāri mākslinieki: Miķelis Putniņš, koris "Maska", Gustavo , Aija Andrejeva , Ieva Akuratere, Kristīne Pāže, Ilona Bagele, Daumants Kalniņš un Jānis Apeinis. Koncerta sākums pulksten 21, bet pirms tā, pulksten 20, gaidāma muzicēšana no līdzās esošā Mākslas muzeja Rīgas birža balkona.

Svētku džeza ballīte "Briānijā"

Vakarpusē, pulksten 20 uzstāšanos sāks grupa "M.A.S.A." (Macats, Arutunjans, Silova, Auziņš), savukārt pulksten 22 uzstāsies "Olga Lukachova and Funk Reunion" no Ukrainas, bet vakaru noslēgts DJ Mareks Ameriks.

Joki, prieks, cirks un pigori Līvu laukumā

Īpaši jāizceļ vairāku cirka apvienību uzstāšanās: Nīderlandes "RavArt" performance "Tom, Tom & Tom" sāksies pulksten 14.15, Cirka izrāde "Pačamammo" ar klaunu Kronopio no Argentīnas sāksies pulksten 16.30, bet Beļģijas cirka mākslinieku "Double Take Cinematic Circus" izrāde "Jump Cut" būs skatāma divas reizes – pulksten 15.15 un 18.

Rīgas dzimšanas dienas svinībās sarūpēta arī īpaša bērnu programma Doma dārzā. Tur būs skatāmas vairākas izrādes gan pavisam maziem skatītājiem, gan arī jauniešiem. Pulksten 14.30 - izrāde bērniem "Limonāde" vecumā no trīs gadiem, pulksten 17.30 izrāde bērniem "Kaka un pavasaris" vecumā no četriem gadiem, pulksten 19 izrāde jauniešiem "Pilna slodze" vecumā no 14 gadiem. Pulksten 16 gaidāms koncerts bērniem "Mazulis ausās, mūziku klausās".