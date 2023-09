Šoruden, no 29. septembra līdz 1. oktobrim, jau devīto reizi norisināsies mūsdienu mākslas festivāls " Liepājas mākslas forums ". Šogad festivālam dots vienojošs moto "Visi putni skaisti dzied", apzīmējot programmas daudzveidību un krāsainību, ko četrās dažādās pilsētas vietās izrādīs mākslinieki no Skotijas, Latvijas, ASV, Norvēģijas un Spānijas.

Pirmo reizi Latvijā no Skotijas viesosies ģitāras virtuozs Šons Šibe (Sean Shibe) , kurš iemantojis "viena no izsmalcinātākajiem ģitāristiem nozarē" (Gramophone) reputāciju. Mūziķa soloprogrammas ir ārkārtīgi pārdomātas, meistarīgas un dziļi muzikālas, par Šibes sniegumu raksta festivāla rīkotāji. Festivāla atklāšanas koncertā skanēs programma "Neparasts" (Out there) – jauns elektriskās un akustiskās ģitāras priekšnesums, kur mūsdienu un sendienu komponistu darbi satiekas tikpat neparasti viegli kā abi instrumenti, tā šo uzstāšanos raksturo foruma rīkotāji.