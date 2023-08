No 24. augusta līdz 30. septembrim pašā Rīgas centrā, Esplanādē, Elizabetes ielas pusē, skatāma brīvdabas izstāde "Latvijas Dizaina gada balvas 2023 uzvarētāji", kurā plašai auditorijai — Rīgas iedzīvotājiem un viesiem — ir iespēja skatīt deviņpadsmit konkursa uzvarētāju un finālistu darbus.

Par konkursa Grand Prix ieguvēju un uzvarētāju vides dizaina kategorijā kļuva arhitektūras studijas "Ēter" veidotā izstāde "Weird Sensation Feels Good: The World of ASMR" Dizaina muzejā Londonā, digitālo risinājumu kategorijas uzvarētājs ir studijas "Color Grey Studio" videospēle "The Case of the Golden Idol", bet par veiksmīgāko darbu komunikācijas kategorijā tika atzīta dizaineres Rūtas Jumītes izstrādātā jauniešu organizācijas "Young Folks" vizuālā identitāte. Pakalpojumu dizaina kategorijā uzvarēja Dizaina studija bērniem Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (autori — Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Izglītības un pieejamības daļa sadarbībā ar dizaineri Lāsmu Kondrāti un ilustratori Kristīni Martinovu), bet produktu dizaina kategorijā augstāko apbalvojumu saņēma militārais transportlīdzeklis "VR–1–FOX", ko radījis dizainers Edijs Ļaksa.