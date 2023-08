Atsevišķa notikumu programma plānota arī mūsdienu kultūras forumā "Baltā nakts" 9. septembrī. No plkst. 18.00 notiks pasākums "Nakts konference", kurā paredzēts albāņu mākslinieces Annas Ērenšteinas "Mākslinieciskais saiets" – diskusija kopā ar kopienu pārstāvjiem un rakstīšanas darbnīca par aktīvismu, sabiedrības segregāciju un protestiem. No plkst. 18.00 līdz pat pusnaktij ik stundu notiks tūre izstādes mediatoru vadībā, bet plkst. 20.00 un 22.00 – "kuš!" komiksu darbnīca jauniešiem un pieaugušajiem. "Nakts konferences" laikā jaunā gaismā parādīsies arī vecie tirgus kioski, kuru izgaismotajos logos būs redzamas Māras Brašmanes fotogrāfijas, kas stāstīs par tirgus vēsturi. "Baltās nakts" programmas laikā Vidzemes tirgū līdz pat nakts stundām notiks arī tirdzniecība.

Šogad īpaši plaša būs arī festivāla programma bērniem, ģimenēm un senioriem. Izstādē "Mākslinieks ir klātesošs", kas festivāla laikā notiks kioskos pie paviljona (ienākot tirgus teritorijā no Brīvības ielas puses), būs apskatāmi seši mākslas darbi, kas ar dažādu laikmetīgās mākslas mediju starpniecību atklās jauniešiem Latvijas reģionos aktuālas tēmas. Izstādes līdzkuratori un mentori ir mākslinieku kolektīvs TENTHAUS no Norvēģijas. Izstādes atklāšana kopā ar visiem bērniem un jauniešiem, kuri piedalījušies projektā, notiks 8. septembrī plkst. 15.00.

Sestdienās izstādi "Mākslinieks ir klātesošs" būs iespējams aplūkot kopā ar māksliniekiem un tiem bērniem un jauniešiem, kuri piedalījušies darbu tapšanā. 9. septembrī mākslas mediatoru lomā iejutīsies jaunieši no Jelgavas, kuri darbojušies kopā ar mākslinieci Evu Vēveri, 16. septembrī par izstādē redzamajiem darbiem pastāstīs Maksims Šenteļevs un Artūrs Punte kopā ar bērniem no Strenčiem. 23. septembrī izstādes mediatori būs jaunieši no Bolderājas, kuri kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni pētījuši savu apkaimi, bet 30. septembrī ciklu noslēgs jaunieši no Aglonas kopā ar māksinieci Viku Ekstu.