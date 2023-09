Šogad foruma īpašā tēma ir "Apslēptās patiesības" – katra liela patiesība sastāv no daudzām mazām taisnībām, katra ideja – no iedvesmas avotiem vai ietekmēm. Aiz katra mākslas darba slēpjas idejas un tēmas, kas pašas par sevi var būt patstāvīgi darbi. Mūsdienu kultūras forums "Baltās nakts" aicina šī gada darbos un projektos meklēt apslēptās patiesības – noslēpumus, zemtekstus, pretrunas – kritiski izvērtēt sabiedrībā un pasaulē aktuālas tēmas.

"Baltās nakts" pasākumi notiks no 9. septembra pulksten 12 līdz 10. septembra pulksten 2. Visos "Baltās nakts" pasākumos ieeja bez maksas.

Planēta, milzu atoms vai lielais sprādziens? Objekts "Bing Bang 850" Neatkarības laukumā

Darbs 2022. gadā bija eksponēts "Baltajā naktī" Parīzē. Rīgā tas būs aplūkojams arī 10. un 11. septembrī no pulksten 10 līdz 23.

Atklājumi Āgenskalnā – "Baltā nakts" pie Alīses ielas ūdenstorņa

"Brīnuma anatomija" – dejas gaisā un stāsts par pasaules radīšanu Āgenskalna tirgū

Kā viens no būtiskākajiem scenogrāfijas elementiem iestudējumā būs dejotāju atbalsta sistēmas – virves, stiprinājumi un citi drošības mehānismi, kas it kā pazūd skatītāja acīm brīdī, kad mēs ļaujamies noticēt mākslas brīnumam. Jaundarbs tiešā veidā atspoguļos šī gada "Baltās nakts" tēmu – apslēptās patiesības. Iestudējums ir veidots īpaši Āgenskalna tirgus paviljonam.

Gaismas instalācija un kora "Balsis" koncerts Lielajos kapos

Četras dienas, no 7. līdz 10. septembrim, Rīgas Augšāmcelšanās Evaņģēliski luteriskā baznīca Lielajos kapos kļūs par īpašu telpu nebeidzamai savu iespēju un varēšanas izzināšanai, uztveres robežu paplašināšanai, redzētā un dzirdētā atspoguļojumam. Tur būs gan skatāma, gan klausāma gaismas instalācija "Izplatījums" / "The Galaxy", kas vedinās uz pārdomām par norisēm šajā vietā 250 gadu garumā.

Etno disko Rātslaukumā

Šoreiz dažādos elektroniskās mūzikas žanros ar Dāvja Stalta radīto un autentiskā sajūtā bāzēto līvu mūziku DJ Oskara Upenieka, DJ KAN un DJ Krii aranžijām, varēs ļauties tehno, dub techno, coldwave, regeja, folktronikas, ethno-elektronikas deju ritmiem. Savukārt dejotāji no tautas deju ansambļa "Dancis" ievadīs apmeklētājus šīs disko nakts īpaši tradicionālā un novatoriskā apvienojuma sajūtu plūsmā.

"Cilvēku antoloģija" – fotoizstāde un muzikāls priekšnesums kultūrtelpā "Masa"

"Baltās nakts" laikā no pulksten 18 līdz 23 kultūrtelpā MASA, Elizabetes ielā 67 būs starpdisciplinārs pasākums "Cilvēku antoloģija", kurā caur dažādu mākslas veidu sintēzi tiks šķetinātas cilvēka dažādo noskaņu apslēptās patiesības.

Pasākums ilgs no pulksten 18 līdz 23. Muzikālie priekšnesumi gaidāmi pulksten 19 un pulksten 20.

Iespēja būt klāt jauna sienas gleznojuma tapšanā Tallinas kvartālā

Ļaujot fantāzijai vaļu, visa vakara garumā, no pulksten 18 līdz pulksten 2 taps lielformāta ielu mākslas zīmējums "Zvirbuļu murālis", kas attēlos iedomātu zvirbuļu slepeno dzīvi.

Vēl dziļāk ieskatīties līdzcilvēku apslēptajās dzīvēs mudinās Artas Skujas un Veltas Emīlijas Platupes duetizstāde "Instalācijas naktsputniem". Izstādē tiks eksponēti bērnu onkoloģijas pacientu portreti un garīgās meklētājas svētceļojumu dienasgrāmata daudzu gadu garumā. Modeļu personības ir pārveidotas par alķīmiskiem eņģeļiem. Izstādes mērķis ir piedalīties diskusijā par cilvēka cieņas un brīvības saglabāšanu, it īpaši ārstēšanās procesā tajās veselības aprūpes jomās, par kurām ilgi esam ievērojuši klusēšanu.

"Dievišķā ģeometrija" Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, Vecrīgā

Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, Klostera ielā 2, Vecrīgā "Baltajā naktī" no pulksten 18 līdz 2 būs aplūkojama mākslas instalācija "Dievišķā ģeometrija". Tā iemieso apļa būtību kā vienības un bezgalības simbolu. Instalācija, kas sastāv no 24 lāzeriem, izkārtotiem apļa formā, simbolizē visu lietu vienotību un savstarpējo saistību. Šī instalācija pārvērš apļa formu par perfekcijas, pilnības un Dieva plāna simbolu. "Dievišķā ģeometrija" aicina skatītājus aizdomāties par Visuma bezgalīgo dabu, visu būtņu savstarpējo saistību un matemātiskās un mākslinieciskās izpausmes skaistumu.

"Tuvumā tukšums" - performance un instalācija Rīgas Cirkā

"Tuvumā tukšums" ir mākslinieku apvienības IevaKrish un zviedru horeogrāfa Erika Eriksona veidota performance. Veidojot darba dramaturģiju, mākslinieki ir pētījuši "Poēmu par Gilgamešu" un dažādus Bībeles stāstus. Abos avotos tiek pieminēti Lielie plūdi, kas ir kā metafora pārejai no iznīcības uz rekonstrukciju, kas spēlē nozīmīgu lomu darba radošajā procesā. Darba sākotnējā versija tika radīta 2017. gadā, tomēr "Baltajā naktī" tiks izrādīts jaundarbs, kuram ir veidota oriģināla skaņu un gaismu partitūra, kā arī pilnveidota dramaturģija, atbilstoši izvēlētajai videi.

Tā ir procesuāla performance/instalācija, kuras laikā divu dienu garumā – 9. septembrī un 10. septembrī – vairāki izpildītāji Rīgas Cirka pagalmā un arēnā veidos savu pasauli, izmantojot malku un koka bluķus. Darbs ir veidots kā meditācija par tukšumu un tā sniegto potenciālu. Pārdomas par to, ka kaut kā beigas ir kā cita sākums. Tā ir arī refleksija par dabas potenciālo iznīcību cilvēku industriālās darbības ietekmē.

Performance ir veidota formā, kas ļauj skatītājiem brīvi nākt un iet, neko nenokavējot, kā arī darbības telpa tiek izmantota tā, ka skatītājam ir izvēles iespējas, kuram elementam pievērst uzmanību. Vakarā, laikā no pulksten 18 līdz 23 tiks divas reizes izspēlēta izrādes dramaturģija, ko izpildīs Eriks Eriksons, apvienība IevaKrish, dziedātāja Jolanta Strikaite un divi izpildītāji no jaunākās laikmetīgās dejas paaudzes.

Bezmaksas ekskursijas un kino maģiskā pasaule "Splendid Palace"

No pulksten 18 līdz pat pusnaktij ik stundu apmeklētājiem tiks piedāvātas ekskursijas latviešu valodā kopā ar gidu grupā līdz 30 apmeklētājiem, taču individuālai apskatei tiks nodrošināts informatīvs materiāls ar QR kodu palīdzību.

No pulksten 20 līdz pusnaktij "Splendid Palace" priecēs apmeklētājus un garāmgājējus ar īpaši veidotu kustīgo bilžu izlasi, kas veidota no kinoteātra arhīva fotogrāfijām.

No pulksten 18 būs iespēja piedalīties praktiskās nodarbībās veidojot zīmējumu teātri. "Darbnīca sastāvēs no diviem posmiem: zīmējumu sērijas zīmēšana un skaņu celiņa ieskaņošana. Šajā darbnīcā spēlēsimies ar ķermeni, skaņām un mūzikas instrumentiem. Gaidīšu visus interesentus, kuri ir gatavi radīt kopīgu mākslas darbu – zīmējuma un skaņas kombināciju, bet pats galvenais – pavadītu patīkami laiku, kopīgi eksperimentējot," uz savām praktiskajām nodarbībām aicina skaņu un ritmu darbnīcas vadītājs Miegels Andress Žiraldi (Miguel Andres Hernandez Giraldi) no Brazīlijas.