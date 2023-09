Performances un vizuālās mākslas biennāle "Performa" Ņujorkā kopā ar Igaunijas Laikmetīgās mākslas attīstības centru ("Estonian Contemporary Art Development Center"), Latvijas Laikmetīgās mākslas centru (LCCA) un laikmetīgās mākslas centru "Rupert" Lietuvā šī gada pavasarī izsludināja konkursu Baltijas jaunajiem kuratoriem. Konkursa uzvarētājas – Tīna Pētersone no Latvijas, Aiste Joninaite no Lietuvas un Kerlija Ritvala no Igaunijas – jau devušās uz Ņujorku, lai līdz pat novembra beigām strādātu biennāles komandā un piedalītos biennāles organizēšanā un laikmetīgās mākslas procesu pētniecībā starptautiskā mērogā, "Delfi" informē LCCA pārstāve Krista Luīze Priedīte. Biennāle Ņujorkā notiks no 1. līdz 19. novembrim.