Šoruden jau otro gadu pasniegtas Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas, lai atzīmētu iepriekšējā gadā viskvalitatīvāk atjaunotās, restaurētās un pārbūvētās kultūrvēsturiskās ēkas Jūrmalā.

Pirmo vietu žūrijas kopvērtējumā ieguva dzīvojamās mājas Dzintaru prospektā 41 rekonstrukcijas projekts, kura autores ir arhitekte Liene Griezīte un Aiga Rozentāle Baiža. Šis ir viens no retajiem Jūrmalas zvejnieku māju apbūves paraugiem, kur to atjaunošanā izmantota visa vēsturiskā substance. Arhitektes neslēpj gandarījumu par paveikto, tomēr norāda uz ēku īpašnieka neatsveramo lomu mantojuma saglabāšanā: "Projektēšanas un būvniecības procesā arhitekta lielākais ieguvums ir projekta pasūtītāja viedā attieksme pret vēsturi, vietu, materiālu un detaļām, līdz ar to par realizācijas nozīmīgākajiem autoriem uzskatāmi paši ēku īpašnieki."