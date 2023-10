Apalvot, ka prekariāts (un terminētie līgumi) tagad ir visu mūsu dzīves realitāte un tāpēc no tā nevar izbēgt, nozīmē neredzēt realitāti, pie kā neoliberālisma domāšanā balstītā dzīve pasaulē pēdējo 30 gadu laikā mūs visus ir novedusi. Nav vairs 90. gadi, kad jebkuru pret darba ņēmējiem visnežēlīgāko kapitālisma ideju Latvijā varēja ieviest ar tekstu, ka tā dara Rietumos/Eiropā. Jo jaunākie Eiropas līmeņa pētījumi par radošo personu nodarbinātību ne tikai zīmē ļoti skumju ainu par šīs sociālās šķiras aktuālo nodrošinājumu. Tie arī rekomendē meklēt risinājumus izejai no radošā prekariāta stāvokļa, kādā mēs šobrīd atrodamies, jo ir skaidrs, ka radošajās profesijās nav iespējams ilgi strādāt, ja dominē sociālā nenodrošinātība, zemas algas un terminēti līgumi. (Piemēram, skatīt šeit cultureactioneurope.org .)

Šādā situācijā, kad Eiropā visdažādākajos līmeņos ir sākušās runas par radošo personu nodarbinātības apstākļu uzlabošanu, Latvijā parādās priekšlikums ieviest terminētos līgumus aktieriem, kas tikai pasliktinās šīs profesijas pārstāvju sociālo stāvokli. Jura Žagara un pat Teātra darbinieku savienības (!) vadītāja Ojāra Rubeņa retorika (Latvijas Televīzijas raidījumā "Kultūršoks" ) izskan no darba devēja pozīcijām. Neoliberālisma laikmetā valda uzsvars uz indivīdu un tiek iedvests, ka pilnīgi viss – gan veiksmes, gan neveiksmes – ir tikai un vienīgi indivīda paša atbildība. Tādējādi tiek aizplīvuroti un noklusēti sistēmiski radītie apstākļi, kas veicina prekariātu (viens no jaunākajiem britu pētījumiem tā arī saucās – "Structurally F…cked"). Neoliberālisma domāšanas modelī ir pilnīgi aizmirsies, ka arī darba devējam piemīt atbildība par saviem darbiniekiem.

Filozofe Nensija Freizere situācijai, kurā mēs atrodamies, lieto apzīmējumu "kanibalizējošais kapitalisms", jo viens organisms (uz peļņas gūšanu orientētais kapitālisms) kanibalizē otru (darbinieku). Kultūra Latvijā konstanti kanibalizē savus darbiniekus (uz mazajām algām, neesošājiem iekrājumiem, pensijām utt.). Peļņas gūšanas vietā gan tiek solīta mūžīgā slava un apelēts pie nepieciešamības realizēt savu talantu savas valsts un tautas labā. Ja tiks akceptēts Jura Žagara priekšlikums par terminētajiem līgumiem aktieriem, tad mēs, citi pašnodarbinātie, priecāsimies sveikt arī viņus kultūras prometeju rindās, kas piekalti pie prekariāta klints. Un īstā neoliberālisma garā, kas uzsver, ka viss taču vienmēr notiek uz labu, aicināsim kopā uzsvilpot slaveno "Braiena dzīves" fināldziesmiņu "Always look on the bright side of life"!