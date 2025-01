"Debesis vaļā, bērni!" Speisa piemiņai

Izrādās, es esmu Speisu intervējusi tikai vienu reizi. 2013. gadā, kad grupai "Oranžās brīvdienas" bija paredzēts uzstāties Eiropas kultūras galvaspilsētas "Rīga 2014" projektā "Vasarnīca" Esplanādē. Man jāatzīstas, ka aizgāju uz tikšanos ne pārāk labi sagatavojusies, bet kopīgais fons un Speisa vēlme sarunāties padarīja to par brīnišķīgu un vieglu darbiņu ar foršu rezultātu. Diemžēl internetā ne viss ir mūžīgs, un man par lielu nožēlu šī intervija vairs pilnā apjomā nav atrodama. Varu vien citēt fragmentu, kas bija aizķēries "Facebook". Un tas ir lielisks fragments, kas raksturo grupu – taboru, turbofolka orķestri un dzīvesprieka salūtu – "Oranžās brīvdienas" ar Speisu priekšgalā.

Ko man darīt, ja es gribu būt grupā "Oranžās brīvdienas"? "Ja spēsi iestāstīt un pierādīt, ka tu patiešām gribi spēlēt ar mums un visiem tas liksies OK, tad būs grupas iekšējais balsojums, kurā tiks izlemts – jā vai nē."

"Kandidēt var gandrīz jebkurš, galvenais ir vēlēties kaut ko darīt grupā. Muzikālās prasmes nav obligātas. Katram var atrast kaut ko savu. Mums ir bijis gadījums, ka piesakās čalis, kurš ļoti grib kaut ko darīt ar mums uz skatuves, bet īsti spēlēt neko neprot. Taču viņam bija gāzes pistole, ar kuru tad arī priekšnesumā piedalījās. Koncerta vidū viņam teicu, lai dejo. Ko tad stāvēs visu laiku? Bet uzstāšanās beigās puisim bija iespēja izšaut no pistoles, viņš bija sajūsmā," stāsta Speiss. Vēl grupā esot bijuši uzņemti plaukšķinātāji. Viņu dēļ reiz pat atcelts koncerts, jo viņi nav ielaisti klubā, kur bijusi plānota uzstāšanās. Sak, nav plaukšķinātāju – nav pilna grupas sastāva.

Esmu bijusi vairākos "Oranžo brīvdienu" koncertos. Tomēr, ja man būtu jāizvēlas viens vienīgais, kurā atgriezties, tad tas būtu 2021. gada vasarā uz peldošā kultūras un mākslas centra "Noass" – viens no pirmajiem koncertiem pandēmijas otrajā vasarā, kuru varēja apmeklēt klātienē, uzrādot vakcinēšanās sertifikātu. Tik uzlādētu, priecīgu un dzīvi apliecinošu uzstāšanos laikam varēja piedzīvot tikai tajā vasarā, kad šķita – mūžību nav tā līdzi bļauts un dejots. Un kas zina, kad atkal varēs.

Man negribas par grupu "Oranžās brīvdienas" runāt pagātnes formā. Tāpēc izcelšu vienkārši to, kas man šajā grupā patīk. Vispirms – Speiss kā dziesmu autors ir lielisks stāstnieks. Katra dziesma ir kā maza drāmiņa, komēdija vai sauciens pēc taisnīguma. "Mazo cilvēku spēks ir vārdā!"Tāpat grupai ir vairāki lieliski, "Oranžo brīvdienu" garu papildinoši videoklipi, no kuriem man vismīļākais ir dziesmai "Nerunāsim aplinkus". To mierīgi var skatīties kā īsfilmu un rādīt bērniem vakara multenītes vietā.