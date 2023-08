No dzīves 80 gadu vecumā aizgājis kanādiešu un amerikāņu rokgrupas "The Band" ģitārists un dziesmu autors Robijs Robertsons, trešdien paziņoja izdevums "Variety", atsaucoties uz mūziķa menedžeri.

Robertsons ir "The Band" pazīstamāko dziesmu, arī "The Weight", "The Night They Drove Ol' Dixie Down" un "Up On Cripple Creek", autors.