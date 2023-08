Pēc ilgstošas cīņas ar slimību 80 gadu vecumā mūžībā devies leģendārais itāļu dziedātājs Toto Kutunjo, vēsta medijs "Wanted in Rome".

Pasaules slavu Toto Kutunjo ieguva 1983. gadā ar hitu "L'Italiano". Sākotnēji dziesma bijusi paredzēta dziedātājam un aktierim Adrianam Čelentano, taču viņš no tās atteicies. Savukārt Toto Kutunjo izpildījumā "L'Italiano" kļuva par vienu no visu laiku populārākajām itāļu estrādes mūzikas dziesmām, padarot viņu par vienu no starptautiski vispopulārākajiem itāļu mūziķiem.