Sestdien, 16. septembrī, mūžībā devies koncertu organizators, mūzikas izdevējs un uzņēmējs Ervīns Zants (1962-2023), sociālajā medijā "Facebook" pavēstījis viņa dēls Elviss Zants.

"Sestdienas rītā mūžībā aizgājis bārmenis, uzņēmējs, viens no mūzikas ierakstu tirdzniecības nozares aizsācējiem Latvijā, koncertu organizators, festivālu un notikumu producents, viens no pirmā (un pagaidām vienīgā) Latvijas deju mūzikas superkluba izveidotājiem, Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta nodaļas vadītājs, mākleris, restorators un taksists, arī dēls, laulātais draugs un tēvs," raksta Elviss Zants.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA arhīvs, Ervīns Zants bija viens no pirmajiem ārvalstu mūziķu lielkoncertu rīkotājiem Latvijā, koncertagentūru "Propeller Productions" un "Promotion" valdes loceklis. "Promotion" bija arī deju mūzikas klubu "Club Essential" izveidotāji. Klubs bijušā kinoteātra "Oskars" telpās Skolas ielā 2, Rīgā durvis vēra 2003. gada decembrī. Tāpat Zants nodarbojās ar dažādu šovu un izrāžu producēšanu, bija mūzikas izdevējs un grupu menedžeris, viens no ierakstu kompānijas "Annemarie Records" vadītājiem, kas izdeva tādas grupas kā "FACT", "The Satellites", "yaputhma Sound System" un citas.