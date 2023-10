77 gadu vecumā miris britu kinorežisors un scenārists Terenss Deiviss, vēsta BBC.

Terenss Deiviss (Terence Davies, 1945-2023) dzimis un audzis Liverpūlē, Lielbritānijā. Pirms uzsākt mācības, lai kļūtu par režisoru, viņš 10 gadus nostrādāja kā grāmatvedis un ierēdnis. Slavu un kritiķu atzinību vispirms iemantojis ar filmu triloģiju "Children", "Madonna and Child" un "Death and Transfiguration", kas tika radītas 70. gadu beigās un 80. gadu sākumā.

Kā zināmākais režisora darbs jāmin "Distant Voices. Still Lives" ("Tālās balsis, klusās dabas", 1988), par kuru režisors saņēmis Kannu kinofestivāla kritiķu balvu, Londonas kino kritiķu balvu un citas godalgas. Filma vairākkārt iekļuvusi dažādu mediju veidotos topos kā viena no visu laiku labākajām britu filmām. "Distant Voices. Still Lives" ir īpaši personisks darbs. Tās sižets balstīts Deivisa atmiņās par dzīvi katoļu ģimenē Liverpūlē 40. un 50. gados.