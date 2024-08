No iepriekš minētā ir secināms, ka šodien līdzās savai pamatdarbībai Čehova teātris atklāti, drosmīgi un tieši runā par sabiedrībā sāpīgām tēmām, aicinot Latvijas iedzīvotājus uz dialogu, lai veicinātu arvien saliedētāku sabiedrību mūsu valstī. Jo tikai un vienīgi caur dialogu ir iespējams sadzirdēt un saprast vienam otru. Neapšaubāms ir fakts, ka verbālā valoda ir pamata instruments un atslēgas faktors cilvēku komunikācijā visā pasaulē. Tāpat arī krievu valoda nav agresors, bet saziņas instruments, un viss ir atkarīgs no tā, kā to lietot: kādas domas izteikt, kādas vērtības pārstāvēt un aizstāvēt. Šovasar, viesojoties Latvijā, ukraiņu mākslinieks Andrejs Daņilko (skatuves pseidonīms – Verka Serdjučka) komentē krievu valodas pielietojumu savā daiļradē: "(..) nevis es runāju agresorvalodā, bet agresors runā krievu valodā. Vai saprotat atšķirību? Valoda ir dota komunikācijai. (..)" Līdz šim Čehova teātris nav saņēmis sūdzības par krievu valodas klātbūtni vizuālajā un verbālajā komunikācijā, bet tieši otrādi – kopš 2022. gada februāra Teātris saņēmis neskaitāmi daudz pateicību no kara bēgļiem par Teātra nostāju un sniegto iespēju baudīt kultūru viņiem saprotamā valodā valstī, kas viņiem sniedz patvērumu.