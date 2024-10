Teātrī man ir 27 dienu atvaļinājums. Piemēram, lai filmētos filmā "Cildenie", iztērēju to pilnībā. Savukārt seriāla "The Department" dēļ tērēju savu šī gada uzkrāto atvaļinājumu. Šo seriālu pamatā producē Džordža Klūnija un Granta Heslova kompānija un tagad to jau ir iegādājusies "Paramount Pictures", pēdējās sērijas vēl ir procesā, bet pirmās jau sāks rādīt decembrī.