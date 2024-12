Personisks stāsts atsvešinātā formā

Darbību atbalstoša un papildinoša funkcija izrādē ir Everitai Pjatai-Gertnerei, kura, nomainot kostīma detaļas vai balss intonācijas, iejūtas gan galvenās varones mātes, gan draudzenes, gan medicīnas personāla tēlos. Aktrise darbojas pārliecinoši, balansējot uz gaumīgas groteskas robežas un radot priekšstatu par daudzajiem skatpunktiem un viedokļiem no malas, ar ko saskaras galvenā varone, tostarp asprātīgi ilustrēta "Googles" padomu klātbūtne katra cilvēka ikdienā, cenšoties izprast medicīniskās diagnozes un atrast līdzīgus pieredzes stāstus interneta dzīlēs. Caur Pjatas-Gertneres izspēlētajiem galvenās varones ceļā satiktajiem tēliem izskan gan dažādi netaktiski personiski jautājumi un "ieteikumi", ko dramaturģe ievietojusi arī izrādes programmas grāmatā ("Vai jums vēl var būt bērni?" vai "Ķerieties drīz pie nākamā, nav ko daudz gaidīt!" ), gan medicīnas darbinieku profesionālā un morālā (bez)atbildība dažādās izšķirošās situācijās, kas izrādē neuzbāzīgi, taču nepārprotami ieskicēta kā viena no blakus tēmām.

Autore Ludmila Roziņa lugā virtuozi ievijusi dažādas blakus tēmas – līdzās jau pieminētajai saskarsmei ar privāto vai valsts iestāžu medicīnas personālu netieši pieminēti jautājumi par finansiālajām grūtībām, ar kurām jāsaskaras kultūras nozarē strādājošajiem, sabiedrības neiecietību un nespēju vai nevēlēšanos iedziļināties un palīdzēt līdzcilvēkiem, kuri cieš no dažādām mentālām vai fiziskām problēmām, vīra un tēva lomu grūtniecības laikā un laulības dzīvē kopumā u. tml. "Dievs ir šeit" ir darbs, kas ne tikai uzrunā ar drosmīgu atklātību un aktualizē sabiedrībā maz apspriesto tēmu par neauglību un bērna zaudēšanu, bet kas paradoksālā kārtā arī uzrunās ļoti plašu auditoriju – ne tikai tos, kas cīnījušies par ģimenes izveidošanu, bet ikvienu skatītāju, kas kaut reizi dzīvē ir piedzīvojis smagu zaudējumu un mācījies ar to sadzīvot, pamazām atgūstot cerību un ticību dzīvei un Dievam. Citējot Ludmilu Roziņu: "Vairākkārt galvā iepeldēja domas, ka izrādi par grūtniecības pārtraukšanu vajadzētu atcelt, jo klusēt par notikušo maldinoši šķita mazāk sāpīgi, nekā runāt par to. Taču šī luga ir veltījums manai meitai, un es ar to dalos, jo ticu – kādam tas var palīdzēt kaut nedaudz nejusties vientuļam. Vismaz man tāds stāsts būtu noderējis."