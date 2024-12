Kā atgādina iestudējuma veidotāji, Taliban kontrolētajās teritorijās darbojas šariata likumi. Aizliegts teātris, mūzika, humors un sieviešu viedoklis. Tas, ko skatītāji redzēs uz Liepājas teātra skatuves – saskaņā ar reliģijas dogmām – ir "grēcīgs" un noved cilvēkus no "pareizā" ceļa. Izrāde būs stāsts par ģimeni, kas pārkāpj robežas. Māte, tēvs un trīs dēli, kas sapņo par futbolu un kino. Viņi ir no Afganistānas. Viņi bēg no Taliban. Viņiem priekšā ir piedzīvojumiem bagāts ceļojums. Un viņiem visiem ir lielas sirdis.