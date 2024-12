Režisors Valters Sīlis ar izrādes radošo komandu nesen notikušajā "Spēlmaņu nakts" ceremonijā pēc balvas kāpa trīs reizes: saņemot gada izrādes bērniem un/vai pusaudžiem titulu, LMT Teātra Inovācijas balvu un īpašo Ārzemju žūrijas balvu. Jau šobrīd zināms, ka "Sibīrijas haiku" iekļauta Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes programmā, kas ir viens no prestižākajiem leļļu teātra festivāliem pasaulē un Latvijas Leļļu teātri, gatavs uzņemt 2025. gada septembrī.



Pēc godalgotā lietuviešu grafiskā romāna motīviem veidotais darbs iestudēts kā tehniski niansēts un emocionāli piepildīts vēstījums bērniem par Baltijas valstu iedzīvotāju deportācijas pieredzi, atklājot šīs vēstures lappuses no bērna skatupunkta. Kaut arī izrādi var apmeklēt ar bērniem no 10 gadu vecuma, tā ir piemērota jebkura vecuma jauniešiem un pieaugušajiem, kuri vēlas piedzīvot smalku un aizkustinošu teātra refleksiju par spēju saglabāt gaismu sevī pat vistumšākajos laikos un apstākļos, raksta Leļļu teātra pārstāve Agnese Oliņa.