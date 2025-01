Ja uz "Meža gulbju" interpretāciju skaitu paraugās stingri grāmatvediski, tad 2024. gada iestudējums ir tikai otrā oriģinālā versija. 2005. gadā teātra vasaras festivālā Stāmerienā pirmizrādi piedzīvoja Arņa Ozola 1995. gadā veidotā uzveduma atjaunojums. To sagatavoja režisori Rēzija Kalniņa un Valdis Liepiņš, un jau rudenī iestudējums tika iekļauts pastāvīgajā repertuārā. Tas, protams, nemazina mūzikla nozīmi Dailes teātra vēsturē, jo atjaunojuma izrādes bija laba iespēja parādīties Dailes teātra 8. studiju beigušajiem aktieriem (Ievai Pļavniecei, Intaram Rešetinam, Gintam Grāvelim, Sarmītei Rubulei un daudziem citiem), kas arī daļēji uzskatāms par muzikālu kursu. Viņi teātrī sparīgi ienāca jau studiju gados tieši ar Raimonda Paula un Guntara Rača mūziklu "Leģenda par Zaļo jumpravu".

Iestudējuma vizuālo ietērpu veidojušas Grāfienes. Jau ar pirmajām ainām ir skaidrs, ka skatītājs tiek ieaicināts tīrā fantāzijas pasaulē, skatītāja izvēle – pieņemt šos spēles noteikumus uzreiz un piedalīties butaforiju pilnajā pasakā vai palikt tikai vērotāja pozīcijā. Elīzas dzimšanas dienas ballīte norisinās "kastē" jeb norobežotā telpā skatuves centrā. To ieskauj grezns portāls, ko veido gulbju kakli, bet tās "dziļumā" redzama mūsdienu virtuves lete. Šī kaste rada asociācijas ar spēļu māju, kas vienlaikus spēlē arī teātra skatuvi ("skatuve skatuvē" jeb "spēle spēlē"). Arī otrajā daļā gulbju kakliem rotātais portāls "spēlē" pils eksterjeru. Pa šo milzīgo spēļu istabu slīd koki, traucas kājminamas sacīkšu mašīnas (gulbji) un plosās raganas. Iespaidīgas ir skatuves kārbas transformācijas: kad Elīza mēģina izvairīties no jūras "paisumiem", skatuves grīda ik pa posmam iegrimst, meiteni iestumjot arvien vairāk skatuves dziļumā. Redzot Elīzas izmisumu kopā ar izjusto dziedājumu, rodas arī spēcīgs līdzpārdzīvojums. Pretstatā šai milzīgajai skatuves mutei mazā skatuves pasaulīte šķiet drošs un silts patvērums. Pirmajā daļā tās ir Elīzas mājas, otrajā – Jaunā prinča pils.

Arī šis mūzikls konkrētajā vakarā ir kā mākslas saliņa trauksmainās ikdienas jūrā. Iespējams, tā to arī iecerējuši jaunā inscenējuma veidotāji. Dzīves skrējienu uz mirkli apskalo melodiska mūzika un iekrāso skaidri melnbalts pasakas zīmējums, kurā pat nejaukie mošķi ir sulīgi atraktīvi. Piemēram, Ērikas Eglijas-Grāveles pamāte-ragana, šķiet, savas muzikālās partijas gan vokāli, gan lomas interpretācijā izdzīvo ar dubultu enerģiju. Kad aktrise ar atraisīti plašo ķermeņa ekspresiju savu dziedājumu laikā iemet savu acu "uguņus" skatītāju zālē, es savā krēslā pat baidos pakustēties. Tāpat neapšaubāmi gluma intrigante šķiet Katrīnas Grigas atveidotā ministriene, kādu nemaz negribētos satikt savās darba darīšanās. Uz šī fona vēl aizkustinošāki tēli zīmējas Katrīnas Altenburgas Elīza un Eduarda Rediko jaunākais brālis. Abi jaunie aktieri dziedājumos un saspēlēs ar partneriem radījuši trauslus cilvēkbērnus, kuri ļaunajā pasaulē šķiet iesviesti gluži netaisnīgi. Atslēgas lomām paredzēti divi sastāvi, un noteikti būtu vērts šajās lomās noskatīties arī Agati Grīnhofu un Domeniku Slišānu.

Viens no mūzikla hitiem "Kad man maziņam" (tautā pazīstams kā "Vecais zābaciņš"), Jaunākā brāļa solo dziedājums, izskan pirmajā cēlienā uzreiz pēc tam, kad Jaunā ķēniņiene visus brāļus izmetusi no pils un nobūrusi par ļauniem putniem. Stāstā tas ir visai dramatisks mirklis, kas režijā nav atrisināts īsti veiksmīgi, – tikko spēcīgie jaunekļi traki ballējušies, skaisti un jaudīgi dziedājuši, izrādījuši māsai mīlestību un pēkšņi pamesti uz skatuves dēļiem, kusli un bez nozīmes, jo visa uzmanība šajā ainā jāpagriež uz "veco zābaciņu". Eduarda Rediko dziedājums gan ir drošs un izjusts, tomēr dziesmas vārdu sentiments nez kāpēc rada sajūtu, ka izrādē uz mirkli ielīmēta epizode no kādas citas "operas". Turpretī otrajā daļā, kad atkal ieskanas Jaunākā brāļa balss (solo dziesma "Glābiet māsu"), aina ļoti precīzi trāpa savā vietā un laikā, aicinot domāt arī plašāk par cilvēcību, kara pārņemto pasauli, par glābiņu mākslā un nespēju atrast dvēseles mieru.