Lai meklētu atbildes un uzdotu jautājumus par šīm eksistenciālajām valstiska un globāla mēroga problēmām, izrādes radošā komanda ir apvienojusies ar jaunietēm no Rēzeknes teātra studijas "Joriks". Kopā izveidojot izrādi, kurā caur viņu individuālajiem pieredzes stāstiem, Rēzekne un Latvija tiks portretēta viņu acīm. Būs iespēja ielūkoties viņu ikdienas dzīvēs ar visām no tā izrietošajām sekām –priekiem, bēdām, uzvarām, zaudējumiem, sapņiem, vilšanos, cerībām. No tā radusies dažādu impulsu kolāža, kas dod telpu minējumiem un pārdomām par to, kas mūs varētu sagaidīt nākotnē.