Valmieras teātrī "Sprīdītis" atklāj ceļu uz laimīgo zemi

Katram no mums ir sava Laimes zeme. Bērnībā tā varbūt šķiet kāda pasaku valstība, bet pieaugot saprotam, ka ceļš uz to ir izaicinājumiem pilns. Kā dažādiem pārbaudījumiem bagātajā dzīves ceļā saglabāt sirdi tīru un gaišu, to izrādē "Sprīdītis" Valmieras teātrī skaidro režisors Reinis Suhanovs, kopā ar jaudīgu un jestru aktieru komandu.