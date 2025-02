Maksims Busels Čehova teātrī veido izrādi "Idiota valsis"

Iestudējums "Idiota valsis", kura žanrs, pēc Maksima Busela domām, ir muzikāla refleksija, ir muzikāli literāra kompozīcija, kas sastāv no dziesmām, dzejoļiem, mūzikas, dienasgrāmatas ierakstiem, kā arī paša aktiera iespaidiem un pārdomām. Maksimam šī ir debija kā režisoram, taču kā dziedātājs, kurš izpilda savas dziesmas (un līdz ar to arī kā dzejnieks un komponists), viņš ir pietiekami plaši pazīstams, jo organizē savus koncertus. Savukārt uz Čehova teātra skatuves mākslinieks uzstājas jau vienpadsmito gadu un piedalās gandrīz visos lielākajos muzikālajos projektos: no Ziemassvētku koncertiem līdz tādiem muzikāli dramatiskiem iestudējumiem kā "Grāfs Monte-Kristo. Esmu Edmons Dantess".

Makims Busels par sava projekta kontekstu stāsta: "Vai tev kādreiz ir gadījies, ka, jau būdams pieaudzis cilvēks, tu pēkšņi, pavisam nejauši atrodi sen aizmirstus dienasgrāmatas ierakstus, kuros no jauna atklāj daudzos dzejoļus, stāstus, vēstules un dziesmas, ko rakstīji par savu pirmo mīlestību? Atmiņas par pārdzīvojumiem liek pasmaidīt, bet, kad sāc šo visu lasīt, nāk apjukums un izbrīna – kā gan 15 gados varēja mainīties tik daudz kas, ka es absolūti neatpazīstu to jauno cilvēku, kurš to visu rakstīja? It kā tas nebūtu es... Vai varbūt tas ir normāli, ka pieaugot mēs tik ļoti maināmies? Vai arī, gadiem ejot, atsakoties no saviem drosmīgajiem sapņiem un pārdrošajām iecerēm, katrs no mums klusi pazaudē sevi... īsto sevi?