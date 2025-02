Rīgā varēs noskatīties pasaulslavenā horeogrāfa Akrama Hāna izrādi "Chotto Desh"

Iestudējums saņēmis slavinošas kritiķu atsauksmes: "The Telegraph" izrādi raksturo kā "transcendentālu", izceļ katras ainas maģiju un emocionālo piesātinājumu; "The Independent" sauc to par "aizraujošu" un cildina Hāna režisora meistarību – spēju strauji mainīt lomas un uzburt milzu Visumu no viena tēla; "The Wonderful World of Dance" sajūsminās par vizuālajiem efektiem un atzīst tos par "cilvēka dvēseles dziļāko jūtu izpausmi ar hipnotisku spēku".



