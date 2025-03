Cēsu Mazais teātri sesto pastāvēšanas gadu sāks ar pirmizrādi "Bezgalīgais ritums"

"Bezgalīgais ritums" ir sajūtu izrāde, kas piemērota cilvēkiem ar dažādiem redzes traucējumiem. Izrādē tiks izmantoti fragmenti no Edvarta Virzas darba "Straumēni", portālu "Delfi" informē Cēsu Mazā teātra pārstāvji.

"Neviens šo izrādi neredzēs, bet piedzīvos, caur skaņām, smaržām, tausti un pieskārieniem, dzīves un dabas rimto plūdumu," vēsta teātra pārstāvji. Režisore Liene Šmukste saka: "Laikā, kad pasaule skrien ātriem soļiem un šķiet, ka stundas ir kļuvušas īsākas, visu pārņem tehnoloģijas, cilvēkiem biežāk rodas trauksmes sajūta, panikas lēkmes. Piezogas sajūta, ka gribas apstāties, paņemt sev līdzi tikai pašus tuvākos cilvēkus vai pabūt vienatnē un atgriezties pie pirmsākumiem – miera, laika ritējuma, cikliskuma, autentiskām skaņām, dabas – lietu kārtības, kādas to zināja mūsu senči. Bet šobrīd to izdarīt nemaz nav tik viegli, jo "izkāpjot no braucoša vilciena, tajā atpakaļ ielēkt ir grūti".