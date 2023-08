30. augustā plkst. 17.00 Liepājas Latviešu biedrības nama galerijā tiks atklāta izstāde "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani", "Delfi" informē izstādes rīkotāji.

2022. gadā izstāde jau bija apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, taču Liepājai tā veidota praktiski no jauna, papildinot ar maz zināmiem faktiem par Valentīnas Freimanes Liepājā pavadīto laiku no 1950. līdz 1963. gadam, kad viņa pilnībā izmainīja reģionālās publicistikas stilu un radīja liepājniekos to kultūras apziņu, kas šodien visiem liekas tik pašsaprotama un ļāva Liepājai iegūt “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” godu.