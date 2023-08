Kā vēstīts iepriekš, celtnieki un pasūtītājs "Valsts nekustamie īpašumi" apliecina, ka darbi rit pēc plāna, kas paredz ēkas nodošanu ekspluatācijā šī gada decembrī. Balstoties uz solījumiem, Lāčplēša ielas teātra atklāšana skatītājiem ir paredzēta 2024. gada martā. Šobrīd ir paveikti 84% no visiem paredzētajiem remonta darbiem.

"Mēs ceram, ka visi iesaistītie savus solījumus pildīs. Līdz ar to pavasarī izsludinātais JRT streiks, kura laikā tika atlikti visi jauniestudējumi, ir beidzies. 2023./2024. gada teātra sezonā Miera ielā piedāvāsim skatītājiem piecus jauniestudējumus," preses konferencē 16. augustā pauda teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis .

Sezonu atklās pirmizrāde "Pelēka vasara, saulaina ziema"

Izrāde tapusi Iedvesmojoties no franču "jaunā viļņa" autorkino, galvenokārt no Fransuā Trifo un Žana Lika Godāra filmām, kā arī Johana Volfganga fon Gētes, Ernesta Hemingveja un Džeroma Deivida Selindžera darbiem, jaunie autori Gerds Lapoška un Matīss Ozols ir radījuši savu stāstu. Par jaunu cilvēku sajutām šajā pasaulē. Tāpat, kā franču "jaunā viļņa" kino ir piedzīvojums, kas jauc realitātes un rotaļājas ar tām. Arī mēs grasāmies doties piedzīvojumā, kas būs gan drāma, gan komēdija, gan gangsterfilma, gan strīdi un sarunas.

Izrādes centrā ir jauns rakstnieks vārdā Klements, kurš dzīvo savu ierasto ikdienu, gaidot no dzīves "sižeta pagriezienu", un mēģina uzrakstīt savu pirmo romānu. Viņa draugi, Žaks un Gregorijs, turpina rakstīt slejas avīzei un fotografēt reklāmas, viņa māte turpina dejot baletu, Bella turpina diriģēt zēnu kori, taču Klements izdomā savu un visu dzīves pārvērst "piedzīvojumā".

Marija Linarte iestudē darbu par depresiju un dienestu

Izrāde ir dokumentāls stāsts par depresiju, par pārdzimšanu, par to, kā ir būt šobrīd un ne tikai būt, bet arī dzīvot. Tā ir varones Annas dienasgrāmata, kur viņa apraksta savu nokļūšanu dienestā. Pasaule piedzīvo neaptveramas pārmaiņas - bet kas notiek ar cilvēku tajā visā? Par to arī izrāde.

Alvis Hermanis iestudēs smeldzīgu komēdiju

JRT debitēs Aiks Karaptjans

Izrādes notikumi risinās 90. gados. Kādā 1995. gada novakarē aizdomīgā Rīgas bārā bijušais Skrundas lokatora inženieris Anatolijs un viņa sieva Ilona satiek noslēpumainu vīrieti vārdā Fēlikss. Nupat iepazītais svešinieks piedāvā ne vien cienījamu vietu jaunā laikmeta sabiedrībā, bet arī apņemas piepildīt abu kvēlākos sapņus. Vai Anatolijs būs gatavs atteikties no savām vērtībām, lai dāvātu iespēju vismaz Ilonai īstenot visu mūžu lolotu sapni? Traģikomēdija vēsta par izmisīgiem centieniem pielāgoties mežonīgajiem deviņdesmitajiem, nezaudējot ideālus.

Taps izrāde "Kurlmēmo zeme" ar Čulpanu Hamatovu galvenajā lomā

Biļetes uz izrādēm oktobrī un novembrī, kā arī visiem jauniestudējumiem būs pieejamas no 22. augusta. Nākamos jauniestudējumus teātros piedāvās jau Lāčplēša ielā. Darbs pie tiem jau uzsākts iepriekšējās sezonās un to izrādīšanas secība būs atkarīga no tehniskajiem apstākļiem, atgriežoties vēsturiskajā ēkā.