Šī gada 15. septembrī Jaunajā Rīgas teātrī (JRT), Kamerzālē pirmizrādi piedzīvos jaunās režisores un aktrises Marijas Linartes iestudējums, kas tapis pēc pašas sarakstītas lugas "Milžu cīņas".

Izrādes galvenā varone Anna un viņas pasaule apkārt piedzīvo neiedomājamas pārmaiņas. Šis stāsts ir lapas no viņas dienasgrāmatas, kurā Anna apraksta savu nokļūšanu un būšanu Zemessardzē, cīņu ar depresiju un izdzīvošanu un to, kas vēl priekšā. Šī nav tikai dokumentāla izrāde par to, kas notiek dienestā. Tas ir savas patiesības meklēšanas ceļojums, kura laikā Anna mēģina saprast, kam viņa tic un kas viņa patiesībā ir. Izrāde ir par lielajām cīņām un pārdzimšanu, vēsta JRT pārstāve Inga Liepiņa.