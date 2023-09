Koncertuzvedumu uz Dailes teātra Lielās zāles skatuves iestudējis teātra mākslinieciskais vadītājs, režisors Viesturs Kairišs un muzikālās daļas vadītājs Juris Vaivods . Dramaturģisko materiālu uzvedumam veidojusi Ieva Struka , savijot kopā tekstus no dažādām Pētera Pētersona lugām. Teātra ģēnija svētkus uz skatuves svinēs Dailes teātra aktieru ansamblis, jaunā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas muzikālo aktieru kursa studenti, koris "Kamēr…" un pianists Matīss Žilinskis.

Kā atgādina Vārpiņa, Pētera Pētersona vārds ierakstīts ne tikai Dailes teātra zelta fondā, bet arī visas Latvijas kultūras kanonā. Izrādes "Spēlē, spēlmani", "Tikai muzikants", "Mirdzošais un tumši zilais" un citas skatītāji atceras ar dziesmām un mūziku, kas spēja izteikt to, ko vārdos tieši nedrīkstēja izsacīt, bet ko tā laika cilvēkiem vajadzēja dzirdēt.

Vairāku Pētera Pētersona lugu teksti uzvedumā savīsies ar pazīstamu komponistu dziesmām, kas īpaši sarakstītas viņa veidotajām izrādēm. Koncertuzvedumā galvenajā lomā būs redzams aktieris Klāvs Kristaps Košins, kurš arī uzvedumā būs Klāvs no Pētersona lugas "Tikai muzikants".

"Pēteris Pētersons ir viens no mūsu teātra dižgariem. Viņa pasaules centrā vienmēr bija mākslinieks," papildina Viesturs Karišs. "Pieminot režisora simtgadi, mēs runājam gan par Pētersona personību, gan arī par to, kas bija mākslinieka ceļš toreiz un kas ir mākslinieka ceļš vispār – šodien un nākotnē. Ja mēs vienā teikumā gribētu atbildēt uz jautājumu, kas ir Pētersona vislielākais devums Latvijas teātrī, tad tas ir poētiskais teātris. Pētersons izveidoja jēdzienu "poētiskais teātris"; to katrā laikā var saprast citādi, tomēr tas ir tieši viņa darbs, viņa ideja. Šī koncertuzveduma kompozīciju mēs veidojām, kombinējot četras Pētersona lugas un izmantojot skatuves līdzekli – poētiskais teātris," skaidro Kairišs.