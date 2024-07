Piekrastē tie notiek otro reizi, un šoreiz jau pulcē plašāku dalībnieku pulku – 11 orķestrus no Kurzemes, Vidzemes un Zemgales. Ideja ir tikties vismaz divas reizes starp Dziesmu un deju svētkiem. "Tikties tikai vienu reizi piecos gados… Dziesmu un deju svētki ir lieli svētki — tie jau ir darba augļi, bet, lai varētu uz to aiziet, mums ir jāstrādā un jāpriecājas par saviem sasniegumiem. Tā mēs motivējam cilvēkus un paši saprotam, kāpēc mēs to darām," saka Sarmīte Pāvulāne, Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve.