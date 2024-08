Par to, cik skumīgi Holivudai iesākās 2024. gada vasaras sezona, jau rakstīju maija beigās, kad līdzās citiem potenciāli cerīgiem projektiem izgāzās ilgi gaidītā "Furiosa" no "Trakā Maksa" filmu sērijas. Šobrīd, kad vasara jau tuvojas izskaņai, daži cerību stariņi tomēr ir uzspīdējuši, un izskatās, ka jaunākais "Marvel" komiksu sāgas produkts – asiņaini delverīgā balamutes Dedpūla sāgas trešā daļa, kurā acīmredzami komerciālu nolūku vadīts iekļuvis arī reinkarnētais Vilknadzis no "X cilvēkiem" – varētu būt viena no šīm cerībām. Vai ilgstoši nīkuļojošais "Marvel" universs tiešām ir atgriezies?