No 3. līdz 8. septembrim Rīgā, kinoteātrī "Splendid Palace", kā arī vairākos seansos Cēsīs, Talsos, Rēzeknē, Liepājā un tiešsaistē visā Latvijā Nacionālā Kino centra platformā www.filmas.lv tiks izrādīta 28. Dokumentālo filmu foruma (Baltic Sea Docs) filmu programma. Tajā iekļauta palestīniešu režisora Muhameda Džabalija jaunākā filma "Dzīve ir skaista" (Life is Beautiful, 2023), sirsnīgs stāsts par viņa dzimto pilsētu Gazu un jaunajām mājām aiz polārā loka Norvēģijā – 2014. gadā, apmeklējot kinofestivālu Trumsē, robežas ar Gazu tika slēgtas robežas un Džabalijs vairs nevarēja atgriezties. Amsterdamas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā IDFA Džabalijs par "Dzīve ir skaista" ieguva labākās režijas balvu. Par filmu pēc noskatīšanās raksta kino režisore Ilze Burkovska-Jakobsena .

Dzīve ir skaista. Protams. Ir. Viss atkarīgs no tā, kādā tuneļa šaurībā vai planētas plašumā mēs definējam un vēlamies redzēt savas dzīves apjomus. Vai dzīve skaitās dzīvota tikai konkrētajā vietā, kurā plaušas apgādā ķermeni ar skābekli, vai tomēr dzīvei pieskaitāms arī zibenīgais un jebkur nokļūstošais domu lidojums? Bet esot arī tādi cilvēki, kuriem nomoda analogā dzīve aizrit vienīgi virtuālajā telpā…

Skarbā, polārnakts tumšo rotaļu izgaismotā debess Norvēģijas ziemeļos nenoliedzami spēlē savu lomu stāsta vizuālajā plānā, kamēr cilvēciskais siltums no Muhameda Džabalija atbalstītāju grupas staro pāri ekrāna rāmjiem.

Man personīgi būtu gribējies vēl vairāk iepazīt Muhameda mammu, jo režisora aizkadra balss sarunājas tieši ar mammu, un tas, protams, dara filmu daudz intīmāk uzrunājošu, nekā cita veida aizkadra teksta būvēšanas metode. Filma "Dzīve ir skaista" mudina aizdomāties arī par filmas adresātu plašāk. Neskatoties uz aizkadra formas paņēmienu "runāties ar mammu", filma, visticamāk, ir tēmēta "paēdušo Rietumu" skatītājam, kurš par palestīniešu apstākļiem ir gana labi informēts un vienlaikus gana noguris no nemitīgās šāviņu, eksploziju un bada attēlu lentes savā ziņu plūsmā. Džabalijs smaida, kaut arī nav nekā viegla un iepriecinoša, ko pavēstīt, tomēr, kā jau minēts, viņa gadījumā dzīves skaistums var atklāties arī kaimiņonkuļa piktumā par nepareizajā vietā iešķūrētiem nokrišņiem.



Tieši saskare ar labvēlīgajiem, enerģiskajiem cilvēkiem Trumsē ir Džabalija filmētās dzīves skaistuma kodols, ne balvas prestižos starptautiskos festivālos vai uzvaras sīvajās cīņās par finansējumu jauniem darbiem. Plašais Norvēģijas kinoļaužu atbalstošais plecs un tuvākā draugu loka neatlaidība noteikti ir daļa no iemesliem, kāpēc šajos kara šausmu apēnotajos laikos Muhameds var tik pārliecināti apgalvot – dzīve joprojām ir skaista. Vai autors to domā arī ironiski? Manuprāt – nē.