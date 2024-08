Alēna Delona privātā dzīve bija tikpat neizprotama un pretrunīga kā kino ekrānā. Viņa attiecības ar sievietēm, sākot no Džeinas Fondas un Niko līdz Romijai Šneiderei un Bridžitai Bardo, bieži vien izcēlās ar līdzvērtīgi atsvešinātu pieeju, kā to demonstrēja Delona filmās atveidotie personāži. Protams, ka Delonam bija prasmīga pavedinātāja un siržu lauzēja slava, un viņa dzīve karjeras zenītā nokļuva bulvāru preses uzmanības centrā kā maskulīnas Eiropas kinozvaigznes dzīves etalons, un vēl salīdzinoši nesen, 2015. gadā, tapušā intervijā viņš neslēpa, ka "vientulība ir daļa no manas dzīves. Es spēju ar to labi sadzīvot."